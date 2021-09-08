Alyоna Alyona призналась, кто ее парень на самом деле, и как они познакомились

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Певица Alyоna Alyona рассказала, когда познакомилась со своим парнем, когда начались их отношения, и чем он вообще занимается.

Как рассказала Alyоna Alyona Звездному пути, ее парень - блогер и тиктокер, а познакомились они на работе.

"Познакомились мы случайно на одном из мероприятий нашей команды. А потом, поскольку он ведет блогерскую, тиктокерскую деятельность, мы приглашали его генерировать идеи для новых треков", - говорит девушка.

Однако, искра вспыхнула не сразу - Alyоna Alyona встретилась с Денисом в октябре, а позвал он ее на свидание только в январе следующего года.

Однако, с того времени у них завязались отношения.

Реклама

"В определенных кругах он известен. Я не скажу, что это блогер-миллионник, но скажу, что намного моложе, чем я", – поделилась 30-летняя Alyona Alyona.

Однако, она продолжает скрывать его личность. По сути, о них знают только команда и самые близкие.

Ранее Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом.