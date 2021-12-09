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Alyona Alyona в кокетливом леопардовом халатике впервые показала лицо своего бойфренда

9 декабря 2021, 15:35
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Артистка трогательно призналась парню в любви и рассказала, как развиваются их отношения.

Alyona Alyona показала возлюбленного Дениса / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская реп-певица Alyona Alyona (Алена Савраненко) наконец раскрыла имя и личность своего бойфренда.

В трогательном посте в Instagram артистка рассказала, что за 10 месяцев отношений она влюбляется в Дениса все больше и больше.

Также она отмечает, что с любимым мужчиной они во многом противоположны, но это лишь притягивает их друг к другу. Alyona Alyona уверена, что с помощью силы их любви отношения будут лишь крепнуть и преодолеют любые препятствия.

"Случилось так, что с первой нашей встречи с Денисом мы больше не расставались. С каждым днем оставалось все меньше сомнений в том, что Денис - мой человек. С уверенностью скажу, что противоположности притягиваются. У двоих совершенно разных на первый взгляд людей на самом деле в голове есть много общего и именно это объединяет. И общего было настолько много, что наши отношения всего за 10 месяцев уже стали такими крепкими. И они выдержать любые испытания. Я хочу всем вам представить Дениса. Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень добрый, супер нежный и супер искренний парень, которого я сильно люблю", - призналась в своих чувствах артистка.

На фото со своей половинкой певица в черном нижнем белье и соблазнительном леопардовом халатике позировала на руках своего возлюбленного. На ногах у артистки - кокетливые розовые босоножки с пушком. Денис одет в костюм с гавайским орнаментом и черную панамку.

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Alyona Alyona с возлюбленным Денисом / instagram.com/alyona.alyona.official

Поклонники порадовались за певицу, что наконец обрела свое счастье, и пожелали влюбленным надолго сохранить это нежное чувство:

"Желаю вам такую любовь на всю жизнь❤️❤️"

"Просто лайк вам, будьте счастливы ❤️"

"❤️❤️❤️❤️ Это очень мило!"

" Ждем приглашения на свадьбу! Молодцы!"

"Это супер круто, что в безграничности лиц вы нашли свое родное".

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