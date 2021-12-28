Рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро

Неравнодушные граждане помогли артистке обнаружить пропажу.
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала жертвой грабителей в Киеве.
Об этом Алена Савраненко (настоящее имя артистки) сообщила на своей странице в Instagram. Певица выложила скрин переписки с девушкой, которая сообщила, что некая женщина нашла кошелек на Дорогожичах.
По банковским картам, которые в нем находились, женщина определила, что находка принадлежит Савраненко.
Alyona Alyona поблагодарила бдительную подписчицу, и подтвердила, что в метро у нее действительно вытащили кошелек.
Также певица отметила, что это - не первая ее пропажа. У нее уже крали кошелек при аналогичных обстоятельствах в прошлом году. Савраненко посетовала на свою невнимательность: "Разиня я. Вот такое утречко. Год назад тоже кошелек вытаскивали. Что-то жизнь меня ничему не учит :(".
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Ранее певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла.
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