Рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро

У Alyona Alyona украли кошелек / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала жертвой грабителей в Киеве.

Об этом Алена Савраненко (настоящее имя артистки) сообщила на своей странице в Instagram. Певица выложила скрин переписки с девушкой, которая сообщила, что некая женщина нашла кошелек на Дорогожичах.

По банковским картам, которые в нем находились, женщина определила, что находка принадлежит Савраненко.

Alyona Alyona поблагодарила бдительную подписчицу, и подтвердила, что в метро у нее действительно вытащили кошелек.

Также певица отметила, что это - не первая ее пропажа. У нее уже крали кошелек при аналогичных обстоятельствах в прошлом году. Савраненко посетовала на свою невнимательность: "Разиня я. Вот такое утречко. Год назад тоже кошелек вытаскивали. Что-то жизнь меня ничему не учит :(".

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Год назад Alyona Alyona уже становилась жертвой грабителей / instagram.com/alyona.alyona.official

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