"Внутри меня ребенок": Alyona Alyona шокировала фанатов фото в подгузнике

30-летняя Alyona Alyona появилась на фото в подгузниках / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) часто делится своими мыслями и необычными фото в социальных сетях. Но в этот раз артистка, кажется, превзошла саму себя.

Для нового поста в Instagram Савраненко надела... подгузник и соску. Так 30-летняя исполнительница решила привлечь внимание подписчиков к теме важности общения со своим внутренним ребенком.

"Внутри меня ребенок. Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, также ощущают детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем - ребенок внутри нас начинает страйковать. ... Возможно, своих внутренних детей нужно слушать и удовлетворять их желания. Мне 30 и именно сейчас я могу сказать, что очень хорошо общаюсь с ребенком внутри", - пишет в тексте под фото певица.

Закончила свой пост Alyona Alyona обращением к поклонникам с вопросом, о чем мечтают их внутренние дети.

Однако в комментариях делились не только рассказами о желаниях внутреннего ребенка. Многие восприняли пост негативно, так как взрослый человек в подгузнике вызвал неприятные или даже болезненные ассоциации с лежачими больным. Другие решили в очередной раз подколоть исполнительницу за лишний вес.

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Alyona Alyona рассказала о своем внутреннем ребенке / instagram.com/alyona.alyona.official

Были и такие, кто предположил, что таким образом Alyona Alyona намекает на свою беременность.

Но большинство фанатов все же смогли воспринять то, о чем хотела сказать под своим постом артистка. Они охотно делились с Савраненко жизненными историями, и хвалили девушку за красоту и искренность:

"Респект Вам ❤️ Классное творчество, классная личность!"

"Вы крутая! Я в свои 36 лет только научилась мечтать".

"Такая ляля ❤️"

"Очень искренне!"

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