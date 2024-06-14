"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась, что ее старшая дочь Ульяна, которой уже 25 лет, является ее другом.
Как рассказала Матвиенко в эфире М1, она видела избранника дочери всего два раза.
"Я ее парня видела два раза. Так она его бережет и меня бережет. Пусть поживут, наживутся, проверит его. Я знаю, что часто могу какой-нибудь комментарий сказать неприятный, что-то ей подсказать, а она хочет полностью сама", – отметила певица.
Также Тоня уверяет, что не будет плохой тещей.
"Я такова – все в семью, я им все могу отдать, подарить", – сказала Матвиенко.
Матвиенко призналась, что не против уже стать бабушкой.
"Я об этом думала: "Боже, как это - у моей Ульяны будет ребенок, а я буду бабушкой? "Ну это классно", - заявила она.
Смотрите видео интервью Тони Матвиенко:
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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