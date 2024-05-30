"Должна думать о деньгах": чем Тоня Матвиенко зарабатывает во время войны

Дочь Нины Матвиенко рассказала о доходах в военных условиях.

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Тоня Матвиенко новости - Тоня Матвиенко рассказала, чем зарабатывает на жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко, как и многие ее коллеги в украинском шоу-бизнесе, во время полномасштабной войны в Украине была вынуждена освоить новую профессию. Заработки артистов сейчас стали значительно ниже, и большую часть из них Матвиенко отдает на нужды ВСУ.

Об этом певица рассказала в интервью для Oboz.ua. Спрос на украинскую музыку сегодня, как никогда, высок, но много денег она не приносит.

"Живем теперь во второй реальности – во время войны. Должны думать о деньгах, которые нужно не только на себя зарабатывать, а ребятам на дроны собирать. Конечно, сейчас стало труднее с заработками. ... А пением сейчас много не заработаешь. И почти у всех артистов такая ситуация. Я думаю, что больше живут с прослушиванием песен на музыкальных платформах. Не с концертов", - отмечает знаменитость.

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Матвиенко рассказала, что начала работать с молодым поколением - это принесло ей дополнительный доход и возможность отвлечься от потери матери. К тому же ее студенты отмечают, что из Матвиенко получился неплохой учитель.

"Пошла работать преподавателем в университете. А на выходные обычно куда-то еду с концертами – многие благотворительные. Очень себя загрузила, и в какой-то степени, сделала это намеренно, что хоть немного отвлекаться от тяжких мыслей", - говорит Тоня Матвиенко.

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Тоня Матвиенко - последние новости:

Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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