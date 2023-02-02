УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТП

2 февраля 2023, 18:20
Ольга Кузьменко отказывается верить, что смерть Кузьмы - нелепая случайность.
Ольга Кузьменко, мать Кузьмы Скрябина
Ольга Кузьменко, мать Кузьмы Скрябина, рассказала, почему убеждена, что его смерть - не несчастный случай / Скриншот

Сегодня 8 лет, как не стало Андрея Кузьменко - музыканта, лидера группы Скрябин, писателя, продюсера и популяризатора украинской культуры. И при жизни, и после смерти артист - голос свободы и чести нашего народа.

Всенародная любовь и желание отдать дань уважения украинской легенде подвигли ведущего Алексей Суханова создать фильм-интервью про Кузьму Скрябина. Среди прочих он взял интервью у матери музыканта Ольги Михайловны Кузьменко.

Женщина убеждена, что смерть ее сына не была несчастным случаем, а ДТП было тщательно спланированной акцией. Кузьма критиковал власть не подбирая слов и выражений (чего только стоит его "Письмо к президентам"), и Ольга Михайловна считает, что Кузьменко просто "убрали".

Так Суханову она рассказала, что через несколько недель после смерти музыканта к ней пришла военослужащая ВСУ, которая управляет дронами. "Их офицеры, там же IT-специалисты, нарисовали такую схему. Она мне показала свою руку, и такую присоску приклеивают туда, куда нужно. И тогда центр управления беспилотниками отключает электрическое устройство. А Toyota Sequoia была полностью на электронике, поэтому они просто отключили ее. Она (военнослужащая - прим. редактора) говорит: "Мы считаем, что пока машина стояла, присоску эту поставили", - поделилась мама Кузьмы.

Эта версия с дистанционным отключением электроники в машине, на которой разбился артист, совпадает со словами пассажирки, которая была в автомобиле на момент ДТП - она говорила, что электронная приборная панель перед столкновением будто взбесилась, а руль оказался заблокированным, поэтому Кузьменко хоть и видел, что мчится на молоковоз, но свернуть не смог.

Ранее украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана, исполнили песню Андрея Кузьменко Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

Также Ольга Михайловна рассказала трогательную историю, которая произошла во время похорон Кузьмы Скрябина, как он посмертно получил благодарность от украинских солдат.

Другие новости:

шоу-бизнес Андрей Кузьменко Кузьма. Скрябин Мама Скрябина новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:46

"Во всем Зеленский виноват": Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

Реклама
17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

17:12

Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"Видео

16:54

Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – КулебаВидео

16:48

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

16:46

Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФВидео

16:44

Женский гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Овнам – сюрпризы, Рыбам – деньги

16:34

"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТОВидео

16:23

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

16:01

Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекойВидео

Реклама
15:58

"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - ПодолякВидео

15:54

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантовВидео

15:37

Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мирВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

15:09

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

15:07

РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - экспертВидео

14:59

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как узнала о его смерти: Суханов представил фильм о легендеВидео

14:48

"Я переживал": полицейский на Киевщине спас больше тысячи украинцев

14:42

Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки в военкоматВидео

14:36

"Хотела бы переспать с Тарзаном": Волочкова заявила о расставании Королёвой из стриптизеромВидео

14:25

Путин отступит к границам 1991 года, но где остановится Украина – большой вопрос – политологВидео

14:13

"У Путина не пробудится совесть": политолог рассказал, что может остановить РоссиюВидео

14:09

Плюс 26 – "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о новой партии тепловизоров для ВСУ

14:06

Как вывести жирное пятно с помощью овсянки: невероятно простой способ, который спасет вашу одежду

13:57

В ВСУ ответили на планы оккупантов захватить Донбасс до марта по приказу ПутинаВидео

13:44

"Это тяжело. Андрей Данилко помог": EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

13:40

Путин хочет наступать с 2-3 направлений, Киев снова станет целью оккупантов – премьер ПольшиВидео

13:39

Как лучше хранить аккумулятор ноутбука: крутые решения, которые уберегут вашу батарею

13:15

Большое наступление Путина в апреле и переговоры в мае: Арестович раскрыл сценарий РоссииВидео

Реклама
13:09

"Путин пойдет на Киев и дальше": захват части Украины Кремль втюхает россиянам как победу – политологВидео

12:59

Неудачники февраля 2023 года: астролог назвал самых больших лузеров месяцаВидео

12:42

РФ планирует захват власти в Киеве: генерал ВСУ не исключил новый удар из БеларусиВидео

12:37

"Чудовище без чести и совести": экс-премьер хлестко припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным

12:13

Лавров разразился порцией бреда и пригрозил нападением России на МолдовуВидео

11:42

Организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве грозит до 7 лет за решеткойВидео

11:29

Путин отдал приказ до марта захватить Донбасс, войска РФ готовятся наступать – ГУР

11:28

Чемпион Украины Владимир Андрощук вместо Олимпиады в Париже погиб под Бахмутом

11:19

Как победить плесень на цветах: 5 безопасных средств, которые есть в каждом доме

11:18

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять