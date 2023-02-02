8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТП

Ольга Кузьменко отказывается верить, что смерть Кузьмы - нелепая случайность.

Ольга Кузьменко, мать Кузьмы Скрябина, рассказала, почему убеждена, что его смерть - не несчастный случай / Скриншот

Сегодня 8 лет, как не стало Андрея Кузьменко - музыканта, лидера группы Скрябин, писателя, продюсера и популяризатора украинской культуры. И при жизни, и после смерти артист - голос свободы и чести нашего народа.

Всенародная любовь и желание отдать дань уважения украинской легенде подвигли ведущего Алексей Суханова создать фильм-интервью про Кузьму Скрябина. Среди прочих он взял интервью у матери музыканта Ольги Михайловны Кузьменко.

Женщина убеждена, что смерть ее сына не была несчастным случаем, а ДТП было тщательно спланированной акцией. Кузьма критиковал власть не подбирая слов и выражений (чего только стоит его "Письмо к президентам"), и Ольга Михайловна считает, что Кузьменко просто "убрали".

Так Суханову она рассказала, что через несколько недель после смерти музыканта к ней пришла военослужащая ВСУ, которая управляет дронами. "Их офицеры, там же IT-специалисты, нарисовали такую схему. Она мне показала свою руку, и такую присоску приклеивают туда, куда нужно. И тогда центр управления беспилотниками отключает электрическое устройство. А Toyota Sequoia была полностью на электронике, поэтому они просто отключили ее. Она (военнослужащая - прим. редактора) говорит: "Мы считаем, что пока машина стояла, присоску эту поставили", - поделилась мама Кузьмы.

Эта версия с дистанционным отключением электроники в машине, на которой разбился артист, совпадает со словами пассажирки, которая была в автомобиле на момент ДТП - она говорила, что электронная приборная панель перед столкновением будто взбесилась, а руль оказался заблокированным, поэтому Кузьменко хоть и видел, что мчится на молоковоз, но свернуть не смог.

Ранее украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана, исполнили песню Андрея Кузьменко Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

Также Ольга Михайловна рассказала трогательную историю, которая произошла во время похорон Кузьмы Скрябина, как он посмертно получил благодарность от украинских солдат.

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