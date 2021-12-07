51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

Ирина Билык показала архивное фото из начала девяностых / instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык еще в 90-ых заслужила славу "украинской Мадонны". Во многом это произошло из-за ее огромного влияния на отечественную музыку, но далеко не последним штрихом в этом образе стали регулярные эксперименты Билык с внешностью.

Уже мало кто вспомнит, как выглядела 51-летняя певица до многочисленных пластических операций и бьюти-процедур. Однако Билык не смущается своих метаморфоз, и время от времени выкладывает на свою страницу в Instagram архивные фотографии "до".

Так артистка поделилась кадром, где позирует на плацу в военной форме, и предложила подписчикам угадать, в каком году было сделано фото.

Возможно, архивный кадр был сделан до 1999 года, когда артистка впервые легла под нож пластического хирурга.

На фото Билык выглядит очень естественно - брюнетка с округлым лицом, до пластики на носу и веках, с минимумом макияжа.

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Ирина Билык до пластических операций / instagram.com/bilyk_iryna

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Ранее Ирина Билык откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем.

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