Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

Ирина Билык рассказала об отношениях с бывшим мужем / instagram.com/bilyk_iryna/

Известная украинская певица Ирина Билык разоткровенничалась, какие отношения у нее сложились с бывшим мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым после развода, пишет 1+1.

"Это у меня уже четвертый или пятый развод, я не считаю, – пошутила Билык. – Я просто всегда на том этапе расстаюсь, когда мы остаемся друзьями и не успели очень сильно поссориться".

По ее словам, Аслан месяц назад приезжал в Киев на развод и снял для нее новый клип: "В дуэте с молодым певцом".

При этом певица не раскрыла имя этого исполнителя.

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Ранее Главред писал о том, что знаменитый селебрити Дима Коляденко разоткровенничался о браке с Ириной Билык - он у них длился всего три года, и был гражданским.

Коляденко признался, что их первый секс был необычным - пара подошла к этому делу очень серьезно, и готовилась в течении нескольких недель. Ирина заставила его ехать сдавать анализы перед сексом.