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Дима Коляденко признался, что ходил сдавать анализы из-за секса с Ириной Билык

10 августа 2021, 20:25

Украинский шоумен рассказал, каким был их первый секс с певицей Ириной Билык.

Дима Коляденко
Дима Коляденко / УНИАН

Знаменитый селебрити Дима Коляденко разоткровенничался о браке с Ириной Билык - он у них длился всего три года, и был гражданским.

Коляденко признался, что их первый секс был необычным - пара подошла к этому делу очень серьезно, и готовилась в течении нескольких недель.

Как признался Коляденко в комментарии Каналу Украина, Ирина заставила его ехать сдавать анализы перед сексом.

"Мы решили, что если у нас любовь, можно подождать и провериться. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты две недели. Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, потому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", - рассказал он.

Он также добавил, что после расставания они остались друзьями, и продолжают баловать друг друга подарками и чудно общаются.

Напомним, что Дима Коляденко откровенно рассказал о своей ориентации.

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