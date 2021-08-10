Дима Коляденко признался, что ходил сдавать анализы из-за секса с Ириной Билык

Дима Коляденко / УНИАН

Знаменитый селебрити Дима Коляденко разоткровенничался о браке с Ириной Билык - он у них длился всего три года, и был гражданским.

Коляденко признался, что их первый секс был необычным - пара подошла к этому делу очень серьезно, и готовилась в течении нескольких недель.

Как признался Коляденко в комментарии Каналу Украина, Ирина заставила его ехать сдавать анализы перед сексом.

"Мы решили, что если у нас любовь, можно подождать и провериться. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты две недели. Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, потому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", - рассказал он.

Он также добавил, что после расставания они остались друзьями, и продолжают баловать друг друга подарками и чудно общаются.

Напомним, что Дима Коляденко откровенно рассказал о своей ориентации.