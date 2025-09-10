20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

Украинский чемпион Александр Усик прокладывает дорогу в Голливуд.

Александр Усик и Екатерина Усик встретились с Дуэйном "Скалой" Джонсоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Усик посетил кинофестиваль в Торонто

С какими голливудскими звездами он встретился

Украинский боксер Александр Усик с женой появился на Международном кинофестивале в Торонто вместе с голливудскими актерами Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант. Фотографии с события звездная пара опубликовала в Instagram.

Чемпион присутствовал на событии вместе со звездами Голливуда не случайно - Александр Усик снялся в спортивной драме "Несокрушимый", где сыграл роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Александр Усик, Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Блант на премьере фильма "Несокрушимый" / фото: instagram.com, Александр Усик

Во время премьеры фильма в Торонто Усик вышел на сцену вместе с коллегами по съемочной площадке и получил бешеные аплодисменты зала. Также Екатерина Усик опубликовала фотографии с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, а украинский чемпион получил автограф звезды - "Скала" подписал ему 20-долларовую купюру.

Екатерина Усик с Дуэйном "Скалой" Джонсоном / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Александр Усик - роль в фильме "Несокрушимый"

Александр Усик появился в фильме в образе Игоря Волчанчина - известного украинского бойца ММА, который когда-то противостоял Марку Керру. Уроженец Харьковщины стал чемпионом IFC и IAFC, а его неповторимая техника настолько поразила мир единоборств, что получила название "удар Волчанчина". Эпизодическая роль позволила Усику подчеркнуть характер и силу украинского спортсмена.

Александр Усик / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Александру Усику грозила потеря титула WBO и статуса абсолютного чемпиона мира. Причиной стали упреки оппонентов, что боксер якобы симулировал травму. Причиной стали танцы чемпиона вместе с Иво Бобулом и Надеждой Дорофеевой на благотворительном мероприятии.

Также команда Усика заявила, что для следующего поединка спортсмен может выбрать неожиданного соперника. Александр не исключает возможности провести бой по правилам в ММА и выбрал себе в качестве противника Джейка Пола.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

