Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

Кристина Трохимчук
10 сентября 2025, 14:33
52
Украинский чемпион Александр Усик прокладывает дорогу в Голливуд.
Александр Усик, Катерина Усик, Дуэйн
Александр Усик и Екатерина Усик встретились с Дуэйном "Скалой" Джонсоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

  • Усик посетил кинофестиваль в Торонто
  • С какими голливудскими звездами он встретился

Украинский боксер Александр Усик с женой появился на Международном кинофестивале в Торонто вместе с голливудскими актерами Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант. Фотографии с события звездная пара опубликовала в Instagram.

Чемпион присутствовал на событии вместе со звездами Голливуда не случайно - Александр Усик снялся в спортивной драме "Несокрушимый", где сыграл роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

видео дня
Александр Усик, Дуэйн
Александр Усик, Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Блант на премьере фильма "Несокрушимый" / фото: instagram.com, Александр Усик

Во время премьеры фильма в Торонто Усик вышел на сцену вместе с коллегами по съемочной площадке и получил бешеные аплодисменты зала. Также Екатерина Усик опубликовала фотографии с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, а украинский чемпион получил автограф звезды - "Скала" подписал ему 20-долларовую купюру.

Катерина Усик, Дуэйн
Екатерина Усик с Дуэйном "Скалой" Джонсоном / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Александр Усик - роль в фильме "Несокрушимый"

Александр Усик появился в фильме в образе Игоря Волчанчина - известного украинского бойца ММА, который когда-то противостоял Марку Керру. Уроженец Харьковщины стал чемпионом IFC и IAFC, а его неповторимая техника настолько поразила мир единоборств, что получила название "удар Волчанчина". Эпизодическая роль позволила Усику подчеркнуть характер и силу украинского спортсмена.

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами
Александр Усик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что Александру Усику грозила потеря титула WBO и статуса абсолютного чемпиона мира. Причиной стали упреки оппонентов, что боксер якобы симулировал травму. Причиной стали танцы чемпиона вместе с Иво Бобулом и Надеждой Дорофеевой на благотворительном мероприятии.

Также команда Усика заявила, что для следующего поединка спортсмен может выбрать неожиданного соперника. Александр не исключает возможности провести бой по правилам в ММА и выбрал себе в качестве противника Джейка Пола.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик Дуэйн Джонсон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:25Мир
РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:21Украина
"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

Реклама
14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

13:29

Путинистка Королева рассказала, как ее гнобит муж-стриптизер

13:22

Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

13:13

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:02

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

12:59

Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

12:55

Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

Реклама
12:54

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

12:50

Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

Реклама
09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять