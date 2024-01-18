Российский актер-путинист Анатолий Руденко, звезда популярных сериалов "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель" и пр., попал в скандал, из-за которого ему может грозить "отмена" похуже, чем Киркорову после голой вечеринки.
Вечером 17 января в столице страны-оккупанта артист был задержан и доставлен в полицейский участок по подозрению в хранении и распространении наркотических веществ. Автомобиль Руденко остановили, а при обыске полицейские обнаружили пакетик с 0.57 граммами наркотического препарата мефедрона, сообщают росСМИ.
Актер, которому пока не предъявили обвинения, правоохранительным органам сообщил, что пакетик с неизвестным ему содержимым он обнаружил на улице во время прогулки с собакой. Тогда он решил, что в нем отрава для собак, которую разбрасывают по улицам недобропорядочные граждане чтобы избавиться от бродячих животных. Мнимый яд он решил подобрать, чтобы потом выкинуть, но позже забыл это сделать.
История была бы правдоподобной, если бы не одна подозрительная деталь: когда машину Руденко остановили, он заметно нервничал и вел себя странно. Наркотики обнаружились не в автомобиле, а на теле актера при личном досмотре - они были приклеены к нему скотчем в области паха.
Ранее стало известно, как певица-предательница Asti откупилась от скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой. Бывшая украинка так тряслась за рубли и свою популярность в стране на болотах, что пошла на гнусную сделку с оккупантами.
Также появились подробности о том, почему развелась ведущая-путинистка Лера Кудрявцева. Новость о том, что она ушла от своего молодого мужа, породила немало слухов.
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