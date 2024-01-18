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Звезду сериала "Каменская" задержали с наркотиками в трусах

Анна Подгорная
18 января 2024, 13:22
В столице страны-оккупанта идет допрос путиниста Руденко относительно незаконной находки.
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко был задержан в москве с наркотическим препаратом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/to100nado, pexels.com

Российский актер-путинист Анатолий Руденко, звезда популярных сериалов "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель" и пр., попал в скандал, из-за которого ему может грозить "отмена" похуже, чем Киркорову после голой вечеринки.

Вечером 17 января в столице страны-оккупанта артист был задержан и доставлен в полицейский участок по подозрению в хранении и распространении наркотических веществ. Автомобиль Руденко остановили, а при обыске полицейские обнаружили пакетик с 0.57 граммами наркотического препарата мефедрона, сообщают росСМИ.

Актер, которому пока не предъявили обвинения, правоохранительным органам сообщил, что пакетик с неизвестным ему содержимым он обнаружил на улице во время прогулки с собакой. Тогда он решил, что в нем отрава для собак, которую разбрасывают по улицам недобропорядочные граждане чтобы избавиться от бродячих животных. Мнимый яд он решил подобрать, чтобы потом выкинуть, но позже забыл это сделать.

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История была бы правдоподобной, если бы не одна подозрительная деталь: когда машину Руденко остановили, он заметно нервничал и вел себя странно. Наркотики обнаружились не в автомобиле, а на теле актера при личном досмотре - они были приклеены к нему скотчем в области паха.

Ранее стало известно, как певица-предательница Asti откупилась от скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой. Бывшая украинка так тряслась за рубли и свою популярность в стране на болотах, что пошла на гнусную сделку с оккупантами.

Также появились подробности о том, почему развелась ведущая-путинистка Лера Кудрявцева. Новость о том, что она ушла от своего молодого мужа, породила немало слухов.

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