Звезда сериала "Дневники вампира" попала в серьезную аварию

Нина Добрев из больницы смогла выйти на связь с поклонниками после ДТП.

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Нина Добрев ДТП - Нина Добрев попала в аварию на мотобайке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nina

Популярная актриса Нина Добрев решила освоить новый вид индивидуального транспорта - электрический мотобайк - экологичный, но опасный для здоровья. Вскоре после знакомства с новым гаджетом артистка попала в ДТП и загремела в больницу.

Об этом Добрев самостоятельно рассказала в своем блоге в Instagram. Невинная прогулка для нее закончилась госпитализацией с последующим длительным восстановлением.

Сперва актриса опубликовала два фото из серии "до / после": на первом она запечатлена на дороге на своем байке, на втором - на больничной койке с фиксатором на шее и колене, с синяками и капельницей в руке.

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Позже Нина вышла на связь с поклонниками в сторис, где сообщила о своем состоянии. "Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления", - рассказала она.

Обстоятельства аварии Нина Добрев раскрывать не стала.

Нина Добрев ДТП - Нина Добрев попала в аварию на мотобайке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nina

Кто такая Нина Добрев? Нина Добрев - канадская актриса болгарского происхождения. Наиболее известна ролью Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в драматическом телесериале "Дневники вампира" (2009—2017). Снималась в фильмах "Хлоя", "Хорошо быть тихоней", "Три икса: Мировое господство", "Коматозники" и пр.

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Ранее стало известно, что звезду "Подпольной империи", актера Стива Бушеми, избили в Нью-Йорке. 66-летний артист был доставлен в больницу с кровотечением и ссадинами.

Также популярный канадский певец Джастин Бибер сообщил, что впервые станет отцом. Его жена, модель Хейли Бибер, похвасталась в социальных сетях фото с беременным животиком.

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