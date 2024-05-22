Звезда сериала "Дневники вампира" попала в серьезную аварию

Популярная актриса Нина Добрев решила освоить новый вид индивидуального транспорта - электрический мотобайк - экологичный, но опасный для здоровья. Вскоре после знакомства с новым гаджетом артистка попала в ДТП и загремела в больницу.
Об этом Добрев самостоятельно рассказала в своем блоге в Instagram. Невинная прогулка для нее закончилась госпитализацией с последующим длительным восстановлением.
Сперва актриса опубликовала два фото из серии "до / после": на первом она запечатлена на дороге на своем байке, на втором - на больничной койке с фиксатором на шее и колене, с синяками и капельницей в руке.
Позже Нина вышла на связь с поклонниками в сторис, где сообщила о своем состоянии. "Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления", - рассказала она.
Обстоятельства аварии Нина Добрев раскрывать не стала.
Кто такая Нина Добрев?
Нина Добрев - канадская актриса болгарского происхождения. Наиболее известна ролью Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в драматическом телесериале "Дневники вампира" (2009—2017). Снималась в фильмах "Хлоя", "Хорошо быть тихоней", "Три икса: Мировое господство", "Коматозники" и пр.
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Ранее стало известно, что звезду "Подпольной империи", актера Стива Бушеми, избили в Нью-Йорке. 66-летний артист был доставлен в больницу с кровотечением и ссадинами.
Также популярный канадский певец Джастин Бибер сообщил, что впервые станет отцом. Его жена, модель Хейли Бибер, похвасталась в социальных сетях фото с беременным животиком.
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