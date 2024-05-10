Джастин Бибер впервые станет отцом

Певец и его супруга скоро станут родителями в первый раз.

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Джастин Бибер скоро станет папой / Коллаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

Хейли и Джастин Бибер объявили, что ждут первенца.

Пара поделилась видео и фотографиями 27-летней Хейли, демонстрирующей свою фигуру в белом кружевном платье. Под объявлением в Instagram свои поздравления разместили известные лица, в том числе американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и модель Джиджи Хадид.

Хейли и Джастин, 30 лет, поженились на тайной церемонии в Нью-Йорке в 2018 году. Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram соответствующими постами.

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Оба начинаются с короткого романтического видеоклипа, на котором целующаяся пара. На других кадрах виден живот Хейли, который подчеркивается облегающим платьем.

Ни в одном из постов пары в Instagram не содержится никакого текста, кроме имен пользователей Instagram друг друга. Представитель Хейли подтвердил агентству Associated Press в четверг, что модель находится на шестом месяце беременности.

Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

В пресс-релизе модный дом Yves Saint Laurent сообщил, что видео и фотосессия были сделаны с церемонии обновления клятвы Биберов, состоявшейся в четверг на Гавайях.

Хейли — дочь актера Стивена Болдуина, а Джастин открылся как певец в 13 лет и стал поп-сенсацией с такими хитами, как Baby, Love Me и Yummy.

Помимо модельного бизнеса, Хейли является основательницей линии по уходу за кожей Rhode. В прошлом году Джастин был вынужден отменить оставшиеся даты своего мирового турне "Справедливость" на фоне продолжающегося выздоровления от синдрома Рамзи Ханта, состояния, которое может вызвать паралич лицевого нерва.

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Напомним, ранее Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга. 28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.

Напомним, ранее Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.

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