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Похудевшая Селена Гомес свела с ума поклонников жаркой фотосессией

23 июля 2021, 17:32

Американская певица и актриса Селена Гомес похвасталась шикарными формами .

Селена Гомес
Селена Гомес / Reuters

22 июля Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.

"С днем рождения, Селена Гомес!", - говорится в сообщении. Редакция предлагает оценить всю фотосессию, перевыпущенную на официальном сайте.

В Instagram попало фото, на котором Селена отдыхает у бассейна в купальнике с трусиками с высокой посадкой и крошечным топиком.

Певица продемонстрировала, что давно избавилась от лишнего веса, набранного во время лечения стресса после операции по пересадки почки и расстванием с Джастином Бибером.

Публикация набирает сотни тысяч лайков, а фанаты Селены смогли оценить все те кадры, которые планировались выпустить в апреле, но не попали в полную версию фотосета.

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