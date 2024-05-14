Синяки и кровотечение в глазу: звезду "Подпольной империи" избили в Нью-Йорке

Стив Бушеми в срочном порядке был доставлен в больницу для оказания первой помощи.

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Стив Бушеми новости - Стива Бушеми избили в центре Нью-Йорка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

66-летний американский актер Стив Бушеми, звезда "Фарго", "Большого Лебовски" и "Подпольной империи", стал жертвой акта немотивированной агрессии в его родном Нью-Йорке. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на полицейский рапорт.

Артист был доставлен в больницу Бельвью с синяками и отеками на лице, а также с кровотечением в левом глазу. Сейчас жизни Бушеми ничего не угрожает.

Знаменитость получил сильный удар в лицо от незнакомца во время прогулки по Третьей авеню. После того, как Бушеми упал на тротуар, напавший на него человек скрылся. Его поисками сейчас занимается полиция Нью-Йорка.

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"Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания. Хотя нам всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка", - сообщили в пресс-службе Стива Бушеми после неприятного инцидента.

Кто такой Стив Бушеми? Стив Бушеми - американский актер и режиссер. Обладатель "Золотого глобуса" и двукратный лауреат премии Национального общества кинокритиков США, номинант на премию "Эмми". Наиболее известен благодаря сотрудничеству с режиссерами Квентином Тарантино и братьяеми Коэн. Самые популярные фильме с участием Стива Бушеми: "Бешеные псы", "Фарго", "Воздушная тюрьма", "Большой Лебовски", "Армагеддон".

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