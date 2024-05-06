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Настоящая семья: как сейчас выглядит дети-актеры из фильма "Миссис Даутфайр"

Анна Подгорная
6 мая 2024, 15:29
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31 год прошел с момента, как Мара Уилсон, Мэттью Лоуренс и Лиза Джейкаб породнились с Робином Уильямсом на съемочной площадке.
Миссис Даутфайр
Дети из фильма Миссис Даутфайр - как Мара Уилсон, Мэттью Лоуренс и Лиза Джейкаб выглядят сейчас / коллаж: Главред, фото: imdb.com

31 год назад в мировой прокат вышла комедия Криса Коламбуса "Миссис Даутфайр" с очаровательным Робином Уильямсом в главной роли. Зрители благосклонно восприняли ленту про непутевого папашу Дэниэла Хилларда, который в образе чопорной миссис Даутфайр становится для своей семьи большей опорой, чем сам Дэн был когда-либо.

Кроме талантливой актерской игры взрослых артистов и титанического труда гримеров, которые каждый день тратили по 5 часов на одного лишь Уильямса, многие отметили и отличную работу детей-актеров, Мары Уилсон, Мэттью Лоуренса и Лизы Джейкаб, которым на момент съемок было 6, 13 и 15 лет соответственно.

"Миссис Даутфайр" безусловно сыграла важную роль в жизни Уилсон, Лоуренса и Джейкаб, однако их связь с фильмом абсолютно не тяготит. Более того - на съемках в 1993 году между актерами установились по-семейному близкие отношения, которые они поддерживают и сегодня. Они часто организовывают встречи и с удовольствием общаются.

видео дня

Так недавно Мара Уилсон на своей странице в Instagram показала "семейное фото" с Мэттью Лоуренсом и Лизой Джейкоб. Вместе они приняли участие в записи подкаста "Братская любовь", и свежим снимком принесли немало удовольствия поклонникам фильма "Миссис Даутфайр".

Мара Уилсон, Мэттью Лоуренс, Лиза Джейкаб
Дети из фильма Миссис Даутфайр - как Мара Уилсон, Мэттью Лоуренс и Лиза Джейкаб выглядят сейчас / instagram.com/marawilson

Про фильм "Миссис Даутфайр"

Миссис Даутфайр - комедия режиссера Криса Коламбуса, снятая в 1993 году с Робином Уильямсом в главной роли. Фильм получил "Оскара" и два "Золотых глобуса".

По сюжету Дэниэл Хиллард (Робин Уильямс) теряет работу, от него уходит жена Миранда, а с детьми, Кристофером, Лидией и крошкой Натали, ему разрешено видеться лишь раз в неделю. Однако Дэн не намерен сидеть сложа руки - при помощи брата он перевоплощается в харизматичную старушку миссис Даутфайр, и устраивается в свою же семью гувернанткой и домработницей. Так мужчина может присматривать за домом и детьми. Впрочем, жизнь не стоит на месте: Миранда находит себе нового мужчину, а Дэниэлу наконец предлагают хорошую работу. Теперь перед миссис Даутфайр стоит сложный выбор.

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