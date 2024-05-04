Медовый месяц кончился": у Аффлека и Лопес серьезные проблемы в браке - СМИ

По словам инсайдеров, сейчас 51-летний Аффлек все время занят на съемках сиквела боевика "Аудитор" в Лос-Анджелесе, а Лопес осталась в Нью-Йорке.

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В браке Лопес и Аффлека проблемы - СМИ / коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

В браке двух голливудских звезд первой величины ‒ Бена Аффлека и Дженнифер Лопес ‒ появились серьезны проблемы. Об этом сообщает портал Life&Style со ссылкой на собственные источники в окружении пары.

По их словам, сейчас 51-летний Аффлек все время на съемках сиквела боевика "Аудитор" в Лос-Анджелесе, а его 54-летняя супруга осталась в Нью-Йорке.

"Это первый долгий период, который они провели отдельно за последнее время. И они справляются с этим по-разному", ‒ сказали инсайдеры.

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Недовольна долгой разлукой оказалась Лопес, а Аффлек якобы наслаждается работой вдали от дома. "Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен начинает защищаться, становится угрюмым", — отмечает инсайдер.

По его словам, замечают это и друзья пары.

"Медовый месяц определенно закончился. Если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в своё поведение", ‒ сказал он.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Брак Лопес и Аффлека - последние новости

Напомним, Дженнифер Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

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