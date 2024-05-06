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Дебош, драки и вспышки гнева: что бывший муж Бритни Спирс думает про ее выходки

Анна Подгорная
6 мая 2024, 02:40
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Сэм Асгари ушел от противоречивой звезды еще год назад.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Бритни Спирс новости - как Сэм Асгари относится к Бритни Спирс сейчас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У американской поп-дивы Бритни Спирс выдался тяжелый месяц - сперва певицу через суд обязали выплатить отцу, который держал ее под жесткой опекой многие годы, крупную сумму компенсации, затем в объективы папарацци попала ее вспышка гнева, из-за которой она каблуками пробила лобовое стекло автомобиля. После этого Брит и вовсе подралась со своим бойфрендом в гостинице, из которой ее выводили в одном пледе.

Нестабильное состояние Спирс стало, по слухам, одной из причин, по которой с ней расстался ее третий муж - актер и модель Сэм Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках клипа артистки "Slumber Party".

С тех пор пара, до самого объявления о расставании в августе 2023 года, была вместе. Недавно стало известно, что Асгари и Спирс, спустя почти год переговоров, наконец завершают бракоразводный процесс.

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Несмотря на это инсайдеры утверждают, что Асгари по-прежнему хорошо относится к бывшей жене, а ее участившиеся срывы по-настоящему огорчают его. Источник сообщил Us Weekly, что мужчина после недавних приключений Спирс "чувствует себя ужасно" и надеется, что у нее все в порядке: "Сэм всегда будет иметь слабость к Бритни и всегда будет защищать ее".

Кто такая Бритни Спирс?

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Голливуд - последние новости:

Ранее Дэвид Бекхэм обвинил популярного голливудского актера в мошенничестве на 14 млн. По мнению спортсмена, Марк Уолберг нарушил условия договора, из-за чего Бекхэм потерял прибыль.

Также американская певица Кэти Перри публично отругала своего мужа, британского актера Орландо Блума, из-за его нового проекта. Артистка поставила ему жесткое условия.

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