Совсем не хэппи-энд: чем закончился развод Бритни Спирс и Сэма Асгари

Жизнь, любовь и даже разводы Брит моментально обрастают сплетнями, как мхом.

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Бритни Спирс новости - Бритни Спирс развелась с Сэмом Асгари / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Поп-звезда Бритни Спирс и модель и актер Сэм Асгари поженились в июне 2022 года после 5 лет отношений. Увы, их семейное счастье длилось недолго - уже в августе 2023 года пара объявила о разводе.

Причины и подробности Спирс и Асгари раскрывать не стали, поэтому их развод стал обрастать различными слухами: дескать Сэму надоело терпеть приступы ярости и истерики Бритни, которая могла его даже поколотить, а Бритни так до конца и не научилась доверять мужу, и искала утешения в объятиях других мужчин.

На развод подал Асгари "из-за непримиримых разногласий". Он заключил со Спирс брачный контракт, согласно которому каждый остался при своем имуществе после разрыва. Этот пункт и опека над общими питомцами затянула бракоразводный процесс поп-дивы с ее третьим мужем на целый год, сообщил источник изданию TMZ.

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Также стало известно, что лишь недавно адвокаты супругов достигли согласия, и готовы перейти непосредственно к составлению бракоразводных документов. Так доберман Порш остается с Асгари, а австралийская овчарка Сойер, йоркширский терьер Ханна и другие маленькие песики остаются со Спирс.

Что же касается денежных притязаний актера на активы звездной супруги, то тут, по слухам, Бритни согласилась заплатить эксу отступные, а также оплачивает аренду его жилья.

Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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