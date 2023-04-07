Звезда "Первых ласточек" сыграет в большом историческом сериале от Netflix

Украинский актер Александр Рудинский, известный по сериалу "Первые ласточки", сыграет в историческом сериале Netflix.

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Александр Рудинский / коллаж фото instagram.com/sasha_rudinskiy и Netflix

Известный украинский актер Александр Рудинский, который прославился после подросткового сериала "Первые ласточки", сыграет роль в новом историческом сериале "Декамерон" от популярного мирового стриминга Netflix. Об этом он рассказал в программе ЖВЛ.

Актер рассказал, что в проекте Netflix сыграет "отморозка Айлеса Бедита". А съемки проекта проходят в Италии. И всего в сериале будет 8 серий.

"Появилась агентка в Европе, и в первый проект, к которому она предложила записаться на самопробу, меня утвердили. Это восьмисерийный исторический сериал. Он называется "Декамерон". Оригинальный сериал Netflix. Съемки продолжаются в Риме. Я играю там отморозка Айлеса Бедита. У меня там шрам на все лицо", ‒ сказал он.

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Также сообщается, что сериал "Декамерон" рассказывает историю 1348 года, когда наступила "черная смерть" – вторая и самая смертоносная пандемия чумы в истории человечества, которая унесла жизни около 200 млн человек. В сериале группа дворян во Флоренции едет на виллу, чтобы выжить во время эпидемии. Но потом все быстро перерастает в борьбу за выживание.

Напомним, ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои интимные фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

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