Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны

Каприс Буре готова обнажиться перед директором страны-агрессора в надежде довести его до инфаркта.

Каприс Буре предложила Путину обменять свои голые фото на окончание войны в Украине / instagram.com/capricebourret

Популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина. Буре с первых дней полномасштабной войны в Украине осуждает действия рф и занимается благотворительностью на пользу украинцев, пострадавших от оккупантов.

51-летняя модель также является владелицей собственного бренда нижнего белья, в рекламных кампаниях которого нередко принимает участие сама. Красотка посетила в Лондоне премьеру фильма Логово, на которой дала интервью и обратилась к президенту рф.

Так Каприс заявила, что готова обеспечить путина собственными снимками интимного характера, если это подвигнет диктатора прекратить военные действия в Украине. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Думаю, я могла бы отправить путину письмо с обещанием передать ему свои фотографии в обнаженном виде, если бы он ушел с Украины. Если ы это остановило войну я бы так и сделала", - говорит Буре. Свое предложение она объяснила тем, что надеется, что ее интимные снимки доведут лидера страны-агрессора до сердечного приступа.

Впрочем, она переживает, что слухи о том, что путина давно уже нет в живых, окажутся правдой. "Я слышала сплетни о том, что он уже мертв. И меня это волнует, ведь тот, кто его заменит, может оказаться еще хуже", - рассказала модель.

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