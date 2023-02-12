"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

Уровень контрабанды в Украине пугает Милу Сивацкую, но она все же убеждена, что нашу страну ждет светлое будущее.

Мила Сивацкая рассказала, почему так сложно добиться успеха в Украине / instagram.com/mila_sivatskaya

Украинская актриса, известная ролями в сериалах Хороший парень и Кружево судьбы, Мила Сивацкая поделилась своим опытом ведения бизнеса во время войны.

Не многим артистам удалось сохранить работу во время полномасштабного вторжения рф в Украину, и Сивацкая оказалась в числе тех, кому приходится искать альтернативные источники заработка (учитывая что последние годы она много снималась в стране-агрессоре). Актриса открыла свой магазин косметики и рассказала, что сейчас, по ее мнению, "убивает" малый бизнес.

Для себя она выделяет три фактора, которые превращают жизнь предпринимателя в кошмар - коррупция, низкий уровень жизни и контрабанда. Об этом Сивацкая рассказала в интервью Gloster FM.

"Мы должны развиваться. А коррупция и такая тонна "контрабаса"... Мы просто ничего с этим не сделаем. Как в 2014 году много людей уехало, и сейчас уехало, и уедут еще, пройдет еще 5 лет... Я люблю Украину, я хочу здесь жить, хочу рожать здесь своих детей. Но я понимаю, что если я буду создавать какой-то бизнес, какой-то продукт, и буду понимать, что просто нет людей, кому это интересно. Не в плане наполнения, а в плане того, что у них зарплата 7 тысяч гривен уже 10 лет, и они просто выживают", - делится мнением актриса.

Исходя из этого, на вопрос, планирует ли она продолжать жить в Украине, Мила однозначно ответить не смогла. Будущее для нее, как и для многих украинцев, слишком туманно, чтобы планировать на длительные сроки, считает она: "Я не хочу жить в стране, где люди выживают. У нас есть все для того, чтобы мы жили круто. У нас есть люди, мы можем работать".

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