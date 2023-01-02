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Молодая украинская актриса выходит замуж - она получила кольцо на Новый год

2 января 2023, 19:53
Мила Сивацкая призналась, что заветный вопрос от избранника стал для нее самым важным в ее жизни.
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая выходит замуж / instagram.com/mila_sivatskaya

Украинская актриса, известная ролями в сериалах Хороший парень и Кружево судьбы, Мила Сивацкая в новогоднюю ночь получила шанс круто изменить свою жизнь - пока вся страна готовилась к празднику в перерывах между воздушными тревогами, артистка получила предложение руки и сердца.

На странице Сивацкой в Instagram появились фото, на которых она хвастается колечком на безымянном пальце на фоне букета из нежно-розовых цветов - тюльпанов и роз разных оттенков. К слову, на камешек избранник Милы не поскупился.

Ожидаемо, она ответила своему бойфренду "да". "Самое важное "да" ❤️", - подписала фотографии актриса.

Избранник Милы Сивацкой - личность не публичная. Мужчина по имени Сергей занимается собственным бизнесом. Пара познакомилась рано утром в аэропорту Жуляны - Сергей предложил Миле выпить кофе, а актриса согласилась.

Пока не известно, каким Сивацкая видит свое будущее - совсем недавно она говорила, что задумывается об окончании карьеры актрисы.

Молодая украинская актриса выходит замуж - она получила кольцо на Новый год
Мила Сивацкая выходит замуж / instagram.com/mila_sivatskaya

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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