Встретились две звезды: Тина Кароль призналась, о чем недавно говорила с Пугачевой

Украинская певица Тина Кароль лично встретилась с российской Примадонной Аллой Пугачевой, которая вместе с семьей уехала из России после начала повтомасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Встреча двух звезд состоялась в Израиле в марте этого года. Об этом Тина Кароль заявила в интервью молдавскому телеканалу TV8.
В марте Тина Кароль дала несколько концертов в Израиле. Тогда украинская певица и Примадонна решили не афишировать событие, чтобы избежать проблем. Тина Кароль называет Максима Галкина и Аллу Пугачеву людьми, которые не боятся российской власти и не прячутся.
"Я как раз была в Израиле, и связалась. Был очень душевный разговор, крайне необходимый. Я предложила, чтобы мы публично ничего не афишировали, чтобы было меньше проблем. Но это тот случай, когда не прячутся, понимаешь. И будем говорить откровенно, это целая эпоха, которую сегодня кто-то поносит. Нет никаких принципов, сантиментов на той стороне и на нашей никогда не будет. Победа Украины - это победа и над их менталитетом", – сказала Кароль.
Певица заговорила и об артистах, которые поддерживают кровавую войну против Украины или молчат об этом. Она назвала их всех "убийцами".
"Когда ты молчишь - это значит, что ты убиваешь. Они убийцы. Все артисты, которые молчат, даже украинцы, которые находятся на территории России, они убийцы", – сказала Тина Кароль.
Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль, которая еще с 2014 года ни разу не скомпрометировала себя выступлениями в России, позициями "и вашим, и нашим", а также получением разнообразных российских песен, сделала важное заявление.
Во время полномасштабного вторжения России в Украину, певица осталась верна себе и на концерте в США сообщила, что больше не будет исполнять песни на русском языке. Соответствующее видео появилось на странице ее официального фан-клуба в Instagram.
Ранее также Кароль очень эмоционально отреагировала на смерть легендарного украинского поэта и автора текста шедевра украинской эстрады "Два кольори" Дмитрия Павлычко. Исполнительница опубликовала соответствующий пост в Instagram-stories.
"Это было честью петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн", — отметила Кароль.
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