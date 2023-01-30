Певица несколько видоизменила слова припева "Двух кольорів", и вместо легендарных строк припева спела: "Блакитне - то любов, а жовте - то життя".

Тина Кароль отреагировала на смерть легендарного поэта Павлычко и эмоционально спела "Два кольори"/ коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Тина Кароль очень отреагировала на смерть легендарного украинского поэта и автора текста шедевра украинской эстрады "Два кольори" Дмитрия Павлычко. Исполнительница опубликовала соответствующий пост в Instagram-stories.

"Это было честью петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн", — отметила Кароль.

Также Кароль в Instagram-stories опубликовала видео, где поет легендарную композицию "Два кольори". Правда, певица несколько видоизменила слова припева. И вместо легендарных строк: "Червоне - то любов, а чорне - то журба" спела: "Блакитне - то любов, а жовте - то життя".

Напомним, что 15 января в возрасте 84 лет скончался грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе. Кикабидзе создал в своем кинематографе немало незабываемых лиц, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы "Не горюй!", "Мимино", "Мелодия Верийского района" и другие.

Также сообщалось, что в возрасте 55 лет умер украинский композитор, мультиинструменталист, режиссер, поэт и специалист по акустическим и визуальным технологиям Сергей Круценко. Композитор с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оставался в Киеве, и под бомбами переносил бесценные музыкальные записи в хранилище, чтобы сохранить для наследников самой певучей нации это культурное сокровище.

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