Умер автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий Павлычко

Известному украинскому деятелю было 94 года.

Дмитрий Павлычко / Facebook-страница Дмитрия Павлычко

В воскресенье, 29 января, на 94-м году жизни умер известный украинский поэт-шестидесятник, дипломат, политик, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий Павлычко. Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", - написал Сидоржевский.

Поэт родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчатов Ивано-Франковской области в крестьянской многодетной семье. С осени 1945 года по лето 1946 года он был заключен в тюрьму по обвинению в принадлежности к УПА. В 1953 году окончил филологический факультет Львовского университета.

Первый сборник его стихов "Любовь и ненависть" появился в 1953 году. Позже увидели свет поэтические книги "Моя земля", "Черная нить" , "Правда зовет", "Пальмовая вить" и др.

Дмитрий Павлычко — один из организаторов Народного движения Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко.

Павлычко является одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и первой внешнеполитической доктрины самостоятельного государства, что предусматривало нейтральный и внеблоковый статус Украины — иногда эту доктрину именуют именно "доктриной Павлычко".

В 2002 году стал почетным профессором НаУКМА. 1 сентября он прочитал инаугурационную лекцию на тему "Украинская национальная идея".

Поэта наградили званием Героя Украины, орденом князя Ярослава Мудрого IV, V степени, орденом" За заслуги " III степени, орденом Свободы, пишет Википедия.