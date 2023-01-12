Умерла легендарная супермодель 90-ых из "большой шестерки"

Она была одной из тех, благодаря кому появился термин "супермодель". Татьяне Патитц было всего 56.

Умерла Татьяна Патитц / instagram.com/tatjanapatitz, pixabay.com

Немецкая супермодель Татьяна Патитц в возрасте 56 лет скончалась 11 января в Калифорнии от рака молочной железы. У нее остался сын Иона, которого модель родила в гражданском браке с директором по маркетингу Джейсоном Джонсоном.

Про смерть легендарной немки сообщает издание Vogue. "Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти. Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстницы — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность", - отмечает главный редактор Анна Винтур.

Татьяна Патитц вместе с Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер в 80-ых и 90-ых составляли "большую шестерку" в мире моды - именно они стали первыми супермоделями и навсегда изменили фэшн-индустрию.

Патитц своей холодной красотой и классическими чертами лица заслужила прозвище "сирена". Она была музой модельера Жана-Поля Готье и одной из любимейших моделей таких именитых фэшн-фотографов, как Питер Линдберг, Херб Ритц и Хельмут Ньютон. Она была близкой подругой Джорджа Майкла и даже появилась в его клипе на песню Freedom. Ее партнершей по кадру стала Синди Кроуфорд: их часто противопоставляли из-за разницы в типажах.

Татьяна вела закрытый образ жизни, свободное от работы время проводила с семьей на своем ранчо в Монтане.

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