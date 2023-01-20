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Умер Дэвид Кросби - рок-легенда и музыкант-виртуоз

20 января 2023, 14:50
Несмотря на преклонный возраст, смерть Кросби стала для фанатов настоящим шоком.
Умер Дэвид Кросби
Умер Дэвид Кросби / instagram.com/thedavidcrosby, pixabay.com

Американский музыкант, певец и поэт-песенник, дважды включенный в Зал славы рок-н-ролла, Дэвид Кросби умер на 82-ому году жизни.

Скорбную новость сообщает представитель артиста изданию Variety. Кросби скончался в кругу близких по причине продолжительной болезни. Подробности смерти не разглашаются.

Уход Дэвида Кросби немало шокировал его поклонников, ведь он оставался активным в социальных сетях и творчестве до последних дней. Всего два месяца назад он выпустил альбом, который состоит из песен, записанных им во время концерта в Капитолийском театре. Одним из последних "твитов" музыканта стала фраза: "Я слышал, рай - это переоцененное место... Слишком облачно".

Дэвид Кросби известен благодаря сольному проекту, а также участию в таких легендарных рок-коллективах, как The Byrds и Crosby, Stills, Nash & Young (за основание которых был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла - в 1991 и 1997 годах соответственно).

Также Кросби полюбился маленьким зрителям благодаря мастерской игре в фильме Крюк (1991), где он сыграл обаятельного пирата Тиклса из шайки Капитана Крюка.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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