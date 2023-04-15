Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал младшего ребёнка

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит скрывает от общественности своего младшего ребенка.

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Бурак Озчивит / gazetemagazin.com

Турецкий актер, который полюбился всему миру благодаря ролям в сериала Великолепный век, Королек - птичка певчая и Основание: Осман, Бурак Озчивит впервые показал своего младшего сына.

Известно, что актер уже воспитывает 4-летнего сына от своей партнерши по сериалу "Королек - птичка певчая", турецкой актрисы Фехрие Эвджен.

О беременности актрисы вторым ребенком стало известно еще в прошлом году. Однако рождение Озчивита-младшего прошло незаметно и непублично. До недавнего времени даже было непонятно, кого родила звездная пара - мальчика или девочку.

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Бурак Озчивит с детьми / Instagram

Между тем, на своей странице в Instagram, Бурак Озчивит выложил фото, где они всей семьей поздравляют старшего сына с 4-летием. На фото также "попал" и младший брат именинника, которому актер закрыл лицо эмоджи.

Бурак Озчивит с сыном / Instagram

Ну что ж, среди звезд принято прятать лица новорожденных и пара скорее всего достаточно скоро покажет своего второго сына.

Напомним, ранее турецкая актриса и жена популярного красавчика Бурака Озчивита Фахрие Эвджен, наконец-то показала свой беременный живот.

На видео, которым она поделилась в социальных сетях, Фахрие кайфует от погоды во дворе своего дома. Она гуляет в черной майке, а на заднем фоне видно ее старшего сына.

Год назад стало известно о том, что Бурак Озчивит и его супруга, актриса Фахрие Эвджен, ждут второго ребенка.

Звездное семейство, которое тогда отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.

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