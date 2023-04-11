Тина Кароль назвала имя "лучшего мужчины в мире"

Певица Тина Кароль призналась в любви матери Дана Балана.

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Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль, которая много гастролирует отстаивая культурный фронт Украины, выступила с концертом в Молдове.

Там прямо со сцены, она расхвалила своего коллегу про проекту "Голос", исполнителя Дана Балана. Парочке уже давно приписывали роман, учитывая нежное отношение мужчины к изящной Тине Кароль.

Оказалось, что в зале присутствовала мама молдавского певца и Тина Кароль буквально осыпала комплиментами исполнителя. "Ну и красавец, лучший мужчина в мире после сына… Мама Люда, мама Дана Балана сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляете. Вы родили красавца – благородного, честного! Браво!" – сказала Кароль.

видео дня

Отметим, что во время сьемок музыкального талант-шоу "Голос", зрители ни раз предполагали роман украинки Кароль с Даном Баланом. Артисты долгое время интриговали своих поклонников якобы романтическими отношениями, но дальше игры на публику дело не пошло. Парочка так и осталась друзьями.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль, которая еще с 2014 года ни разу не скомпрометировала себя выступлениями в России, позициями "и вашим, и нашим", а также получением разнообразных российских песен, сделала важное заявление.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину, певица осталась верна себе и на концерте в США сообщила, что больше не будет исполнять песни на русском языке. Соответствующее видео появилось на странице ее официального фан-клуба в Instagram.

Ранее также Кароль очень эмоционально отреагировала на смерть легендарного украинского поэта и автора текста шедевра украинской эстрады "Два кольори" Дмитрия Павлычко. Исполнительница опубликовала соответствующий пост в Instagram-stories.

"Это было честью петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн", — отметила Кароль.

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