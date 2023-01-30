"Злая мумия из фильма ужасов": засушенную путинистку Долину гонят со сцены открытым текстом

67-летняя Лариса Долина отчаянно пытается обратить на себя внимание зрителей - привлекательность стремительно угасает, да и качество ее выступлений в силу возраста артистки оставляет желать лучшего.
И если раньше о том, что пора бы ей закончить карьеру певицы, Долиной намекали ненавистники, то теперь об этом заговорили и коллеги артистки, дескать выдохлась Лариса.
В частности оперная певица Мария Максакова в своем недавнем интервью рассказала, что для нее Долина из неплохой джазовой певицы превратилась в посмешище, страшилку, которая не смогла вовремя и с достоинством уйти со сцены. При этом Максакова удивлена, что артистка сама, похоже, этого не понимает, или отказывается понимать.
"Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов", - говорит оперная дива.
Сама Долина этот выпад в свой адрес пока не комментировала, однако все знают о ее склочном характере, так что слушатели уверены - неостроумная попытка певицы-путинистки пропиариться за счет других не за горами.
Ранее мы писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.
Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.
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