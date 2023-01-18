Вся покрыта пятнами: Долина на Мальдивах шокировала внешним видом

На кадрах с мальдивского пляжа, на которых Долина позирует в коротких джинсовых шортах и голубой маечке, певица заметно поправилась.

Лариса Долина / instagram.com/larisa.dolina.official

67-летняя российская певица Лариса Долина, которая выступила за вторжение войск России в Украину и поддержала диктатора Путина, не стесняется в свои года показывать откровенные снимки.

Она опубликовала свежие фото с отдыха на Мальдивах.

Как оказалась, тело российской певицы не такое идеальное, как на отретушированных снимках с концертов.

Недавно Долина призналась, что сильно похудела. Она сбросила больше 20 килограммов.

На кадрах с мальдивского пляжа, на которых Долина позирует в коротких джинсовых шортах и голубой маечке, певица заметно поправилась.

Долина не смогла скрыть сильно выпирающий живот. К тому же облегающая одежда обнажила раздавшиеся бока певицы.

Кроме того, Долина покрылась множеством темных веснушек. Поклонники немного удивились внешнему виду своей звезды.

Ранее писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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