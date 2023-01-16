Не может без таблеток: Лариса Долина заявила о серьезных проблемах со здоровьем

Путинистка Лариса Долина рассказала, что у нее есть трудности со здоровьем.

Лариса Долина / скриншот

Российская певица Лариса Долина, которая оказалась ярой поклонницей президента страны-агрессора Путина и выступила за войну в Украине, заявила о своей болезни.

Долина рассказала, что у нее есть трудности со здоровьем, а проблемы возникли из-за плотного рабочего графика.

Чтобы справиться, ей приходится довольно часто принимать таблетки.

Путинистка страдает тяжелой бессонницей. С этой проблемой она не может справиться без помощи медикаментов.

"Я принимаю снотворное после того, как у меня прошло очень важное мероприятие. Ты возвращаешься домой и не можешь заснуть. Продумываешь, что случилось, как все прошло, начинаешь вспоминать моменты… Из-за этого заснуть категорически не можешь. В результате принимаешь снотворное. Приходится. Я пью таблетки и в том случае, если мне предстоят длительные перелеты. Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное — для меня спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться", — заявила Долина росСМИ.

Ранее писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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