Зибров рассказал, как Матвиенко исцелила его от болезни: "Делала какой-то обряд"

Артист утверждает, что Нина Митрофановна обладала не только магическим голосом, но и сверхъестественными способностями.

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Павел Зибров про Нину Матвиенко - певица исцелила артиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров был среди тех, кто почтил память Нины Митрофановны Матвиенко на прощании, которое состоялось вчера в Национальной филармонии Украины.

Следуя последнему желанию певицы, чье сердце перестало биться 8 октября, Зибров не стал плакать, прощаясь с легендой. Наоборот: со светлой грустью он рассказывал про Нину Митрофановну добрые истории.

Так, журналистам Оbоzrevatel он с уверенностью заявил, что певица обладала даром исцеления и глубокими познаниями в области народной медицины. Этот ее талант он испытал на себе.

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Павел Зибров рассказал, что на заре своей карьере жил с Матвиенко в одном доме. Однажды он сильно заболел, и певица вызвалась ему помочь по-соседски. Нина Митрофановна провела над ним обряд, прочитала молитву, а наутро артист уже чувствовал себя великолепно.

"Пришла. Сделала какие-то примочки, обтерла меня, зажгла свечу в моей квартире, заварила травы, сказала это выпить. Долго молилась, делала какой-то обряд надо мной – я заснул. Проснулся с утра – у меня температура 36,6. Она меня исцелила. Так я впервые познакомился вблизи с легендой. Вот что-то такое у нее было от целителей – точно чем-то владела", - рассказывает певец.

Позже Зибров много гастролировал с Матвиенко, и про ее мягкий нрав и трудоспособность знает не понаслышке. "Мы много ездили с концертами по Советскому Союзу – а это поезда, гостиницы, автобусы. Часто общались и ни разу не слышал, что она устала. ... Я считаю, что она звезда планетарного масштаба", - поделился воспоминаниями он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Нины Матвиенко. Он выразил свои соболезнования семье артистки и напомнил, в чем ценность ее творчества для украинской культуры.

Также не сдержала эмоции по поводу смерти Нины Митрофановны и ее коллега, певица София Ротару. София Михайловна отметила, что смерть Матвиенко разбила ей сердце.

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