Жена Валерия Меладзе впервые показала свою позицию россиянам - детали

Альбина Джанабаева сходила на концерт Земфиры, чем показала россиянам свою позицию.

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Альбина Джанабаева побывала на концерте Земфиры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Жена российского певца Валерия Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, певица Альбина Джанабаева довела до истерики россиян, которые и так любят написать всякие гадости в ее сторону в соцсетях.

Как сообщает росСМИ Voice, Альбина была на концерте Земфиры в Испании. Стоит отметить, что певица признана иноагентом в РФ и таким образом Джанабаева, возможно, показала россиянам свою позицию на счет войны в Украине.

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Во время выступления Джанабаева находилась на танцполе, издалека снимая Земфиру на камеру.

Добавим, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков также посетил концерт Земфиры, но в США, после чего пропагандистские росСМИ писали, что таким образом он открестился от страны-оккупанта РФ и вообще дорога на родину ему закрыта.

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Альбина Джанабаева - последние новости по теме

Отметим, бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, что, будучи в браке с Меладзе, она пыталась убедить его в корыстности намерений Джанабаевой, а также искала разговора с соперницей, которая на очную ставку не согласилась.

А также ранее Альбина Джанабаева поделилась новым селфи, на котором не похожа на себя. На опубликованном изображении она выглядит бледной и уставшей.

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