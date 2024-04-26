Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

Российский певец Валерий Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, много лет назад развелся со своей первой женой Ириной Меладзе. Причиной развода стал длительный роман с уже теперешней женой артиста – Альбиной Джанабаевой.
Меладзе продолжил общаться со своими детьми от первого брака, а вот с бывшей женой особо не поддерживал связь.
В прошлом году старшая дочь Меладзе вышла замуж, на мероприятие пригласили только самых близких людей, а вот Джанабаевой там не было. На своей странице в соцсетях Инга опубликовала новые кадры со свадьбы, на которых видно, как Валерий пел, а его бывшая жена зажигательно танцевала.
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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Отметим, ранее ходили слухи, что Валерий Меладзе с семьей с первых месяцев полномасштабной войны в Украине не живет в РФ, а теперь лишился там последнего бизнеса. 20 лет назад Меладзе основал фирму, которая оказывала услуги в сфере исполнительского искусства.
А также поговаривают, что кризис в отношениях Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длится уже достаточно долго, дескать Валерий Меладзе всеми силами старается вырваться из этого союза, но цепкие пальчики Альбины крепко держат его за все мягкие места.
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