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Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

Элина Чигис
26 апреля 2024, 03:00
Валерий Меладзе хорошенько оторвался с бывшей женой на свадьбе дочери, куда не пригласили Джанабаеву.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Валерий Меладзе оторвался на свадьбе дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Российский певец Валерий Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, много лет назад развелся со своей первой женой Ириной Меладзе. Причиной развода стал длительный роман с уже теперешней женой артиста – Альбиной Джанабаевой.

Меладзе продолжил общаться со своими детьми от первого брака, а вот с бывшей женой особо не поддерживал связь.

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В прошлом году старшая дочь Меладзе вышла замуж, на мероприятие пригласили только самых близких людей, а вот Джанабаевой там не было. На своей странице в соцсетях Инга опубликовала новые кадры со свадьбы, на которых видно, как Валерий пел, а его бывшая жена зажигательно танцевала.

Валерий Меладзе пел на свадьбе дочери
Валерий Меладзе пел на свадьбе дочери / фото: скрин instagram.com/ingameladze/
Ирина Меладзе зажигательно отгуляла свадьбу дочери
Ирина Меладзе зажигательно отгуляла свадьбу дочери / фото: скрин instagram.com/ingameladze/

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, ранее ходили слухи, что Валерий Меладзе с семьей с первых месяцев полномасштабной войны в Украине не живет в РФ, а теперь лишился там последнего бизнеса. 20 лет назад Меладзе основал фирму, которая оказывала услуги в сфере исполнительского искусства.

А также поговаривают, что кризис в отношениях Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длится уже достаточно долго, дескать Валерий Меладзе всеми силами старается вырваться из этого союза, но цепкие пальчики Альбины крепко держат его за все мягкие места.

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