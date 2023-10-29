У Валерия Меладзе отобрали бизнес в РФ - СМИ

Таким образом артиста якобы наказали за его отказ от поддержки пропагандистских нарративов.

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Валерий Меладзе остался без бизнеса в стране-агрессоре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Певец Валерий Меладзе старается поддерживать молчаливый нейтралитет в вопросах, которые касаются войны в Украине. 24 февраля 2022 года он выступил с антивоенной речью, а в канун Нового года-2023 года ответил на девиз "Слава Украине". За это радикально настроенная аудитория страны-оккупанта невзлюбила артиста.

В Украине над Меладзе подтрунивают из-за слабости его убеждений - войну он не одобряет, но старается это стыдливо прикрывать, когда это невыгодно.

Тем не менее певец продолжает вполне успешно зарабатывать деньги на частных вечеринках. А вот налоги в стране-агрессоре он уже давно не платит.

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РосСМИ утверждают, что Валерий с семьей с первых месяцев полномасштабной войны в Украине не живет в рф, а теперь лишился там последнего бизнеса. 20 лет назад Меладзе основал фирму, которая оказывала услуги в сфере исполнительского искусства.

Недавно налоговая служба страны на болотах прикрыла контору певца из-за продолжительного отсутствия финансовой активности.

Ранее бывшая жена Валерия Меладзе Ирина накинулась на экс-ВиаГру Альбину Джанабаеву из-за его измен. Женщина убеждена, что певица увела у нее мужа не из нежных чувств, а из корысти.

Тем временем Альбина Джанабаева удивила поклонников блеклым видом без макияжа. Прежде всегда сверкающая свежестью и энергичностью певица сильно изменилась.

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