"Вокруг упыри и вампиры": в сеть слили личную переписку Меладзе

Хакеры якобы взломали почту Валерия Меладзе, где тот жалеет своего брата.

https://stars.glavred.info/vokrug-upyri-i-vampiry-v-set-slili-lichnuyu-perepisku-meladze-10559186.html Ссылка скопирована

Валерий Меладзе критиковал Веру Брежневу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в сеть слили личную переписку Валерия Меладзе. Говорят, что хакеры взломали его личную почту.

По информации телеграмм-канала Светский хроник, если верить опубликованным документам, у певца с Верой Брежневой "далеко не самые добрые отношения".

Почту Меладзе якобы сломали хакеры

видео дня

Пропагандисты рассказывают, что Меладзе взломали почту

Пропагандисты пишут, что в одном из писем Валерий убеждает брата Константина, что вокруг него одни упыри и вампиры. Да и к Вере он настроен скептически. Мол, отношения с композитором для певицы - лишь способ заработать и удержать популярность.

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

Напомним, ранее российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию о вторжении России в Украину, показала свою 3-летнюю дочку Агату, которую она родила от певца Валерия Меладзе.

Ранее также в начале октября 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила свой развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Слухи про их расставание начались незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, но звездные супруги хранили молчание.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред