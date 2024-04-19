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"Вокруг упыри и вампиры": в сеть слили личную переписку Меладзе

Алена Кюпели
19 апреля 2024, 23:13
Хакеры якобы взломали почту Валерия Меладзе, где тот жалеет своего брата.
Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Вера Брежнева
Валерий Меладзе критиковал Веру Брежневу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в сеть слили личную переписку Валерия Меладзе. Говорят, что хакеры взломали его личную почту.

По информации телеграмм-канала Светский хроник, если верить опубликованным документам, у певца с Верой Брежневой "далеко не самые добрые отношения".

Почту Меладзе якобы сломали хакеры

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Пропагандисты рассказывают, что Меладзе взломали почту
Пропагандисты рассказывают, что Меладзе взломали почту

Пропагандисты пишут, что в одном из писем Валерий убеждает брата Константина, что вокруг него одни упыри и вампиры. Да и к Вере он настроен скептически. Мол, отношения с композитором для певицы - лишь способ заработать и удержать популярность.

Кто такой Константин Меладзе?

Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

Напомним, ранее российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию о вторжении России в Украину, показала свою 3-летнюю дочку Агату, которую она родила от певца Валерия Меладзе.

Ранее также в начале октября 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила свой развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Слухи про их расставание начались незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, но звездные супруги хранили молчание.

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