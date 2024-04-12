Джанабаева показала подросшую дочку от Меладзе

Пара воспитывает троих детей, теперь их дочери исполнилось три года.

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отметили день рождения дочки Агаты/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию о вторжении России в Украину, показала свою 3-летнюю дочку Агату, которую она родила от певца Валерия Меладзе.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. "Наша любимая птичка, 3 года", - подписала фото она.

На видео она показала маленькую девочку, которая бежит с маленькими шариками. Между тем, фоловеры страницы набросились на певицу и ее ребенка за то, что девочка ходит с соской.

видео дня

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

Альбина Джанабаева - последние новости по теме

Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.

А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

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