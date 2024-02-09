Едем разводиться: Джанабаева поделилась редким фото с Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева и жену певца Валерия Меладзе, поделилась редким фото на своей странице в Instagram.
Так она выложила фотографию, как едет куда-то со своим супругом: "Привет дорогие. Как вы?Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку".
Пара на фото выглядела довольно счастливой, несмотря на бесконечные слухи о разводе.
На фото - Джанабаева и Меладзе:
Напомним, ранее 44-летняя певица выступила на празднике, где она являлась "сюрпризом" для гостей вместе со своим мужем Валерием Меладзе. Наряд из легкой струящейся ткани не совсем удачно подчеркнул изменения в фигуре артистки. На фото - она выглядит округлившейся.
Ранее стало известно что украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
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