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Хирург рассказал, что случилось с лицом Джанабаевой

27 сентября 2022, 11:50

Альбина Джанабаева удивила кардинальными изменениями в своей внешности.

Джанабаева
Джанабаева / Фото: Instagram/Альбина Джанабаева

Бывшая солистка украинской группы "ВиаГра" и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.

По крайней мере так считает пластический хирург Андрей Копасов, которого цитирует российский Телеграмм-канал "Звездач".

"Следов радикальной пластики у певицы я не замечаю. Возможно, была нижняя трансконьюктивальная блефаропластика. Все остальные изменения скорее результат работы косметолога. Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина. В отечности лица у Альбины виноваты филлеры. После введения они вызывают посттравматический отек и имеют свойство тянуть на себя воду", — рассказал он.

Медик также назвал приблизительную стоимость процедур. Так, по его мнению, в зависимости от клиники, стоимость процедур может варьироваться от 150 до 500 тысяч рублей (2500-8500 долларов США).

Напомним, ранее Альбина Джанабаева посетила показ одного российского дизайнера, который проводил презентацию бренда. Поклонников удивил внешний вид Джанабаевой, которая стала похожа на американскую певицу Мадонну.

Певица также поделилась редким сыном старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram. "И снова в школу, и снова здравствуйте", - подписала свое фото она.

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Альбина Джанабаева
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