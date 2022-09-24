Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом

Джанабаева / Фото: Instagram/Альбина Джанабаева

Бывшая солистка украинской группы "ВиаГра" и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева впервые за долгое время показалась на публике.

Она посетила показ одного российского дизайнера, который проводил презентацию бренда. Поклонников удивил внешний вид Джанабаевой, которая стала похожа на американскую певицу Мадонну.

Альбина Джанабаева. Фото Women.ru

Напомним, ранее Джанабаева поделилась редким сыном старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram. "И снова в школу, и снова здравствуйте", - подписала свое фото она.

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