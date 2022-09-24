УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом

24 сентября 2022, 19:14

Джанабаеву сложно узнать на фото. Она совсем не похожа на себя.

Джанабаева
Джанабаева / Фото: Instagram/Альбина Джанабаева

Бывшая солистка украинской группы "ВиаГра" и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева впервые за долгое время показалась на публике.

Она посетила показ одного российского дизайнера, который проводил презентацию бренда. Поклонников удивил внешний вид Джанабаевой, которая стала похожа на американскую певицу Мадонну.

Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом
Альбина Джанабаева. Фото Women.ru

Напомним, ранее Джанабаева поделилась редким сыном старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram. "И снова в школу, и снова здравствуйте", - подписала свое фото она.

Вас также может заинтересовать:

Альбина Джанабаева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:14

Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом

19:07

Путин и каста чекистов оказались перед угрозой потери властимнение

18:59

Китай может заставить РФ завершить войну с Украиной: Зеленский раскрыл сценарий

18:57

"Поехали с нами в Украину": в РФ мобилизованные избили полицейских и РосгвардиюВидео

18:53

"Почти у всех крайняя степень анорексии": защитники Украины вернулись из плена в "шокирующем состоянии"Видео

Реклама
18:35

Скандал с дронами для РФ: Иран попытался оправдаться, в МИД жестко ответилиВидео

17:59

В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах

17:56

Украина разгромила Армению в Лиге наций и шокировала соперникаВидео

17:44

На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК ВагнераВидео

17:34

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

17:01

В Минск перекинули 130 "вагнеровцев"-диверсантов, опасность для Украины выросла - полковник ВСУ

16:59

"Подбили, красавчики": Силы спецопераций ВСУ сбили два штурмовика Су-25 РФВидео

16:59

На второй день войны предательницу Лорак бросила вся командаВидео

16:35

Приметы на 25 сентября: 3 вещи, который нужно сделать для привлечения большой удачи на весь годВидео

16:29

10 лет тюрьмы: Путин подписал наказание для россиян за отказ воеватьВидео

16:29

Любовь Успенская выпихнула дочь на сцену и пытается сделать из нее звездуВидео

16:26

"Россия не выиграет": Шольц сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

16:22

Приказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем ШойгуВидео

15:58

Революция и распад империи: Фейгин раскрыл сценарий развала РоссииВидео

15:54

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

Реклама
15:53

"Гиблое это дело": мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах

15:43

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – ПодолякВидео

15:14

Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецептВидео

15:05

Удары по мосту и резервам РФ: на юге ВСУ отрезают оккупантам пути отступленияВидео

14:50

Гранатометы, боеприпасы и дрон: ВСУ получили новые трофеи войск РФ, один со "знаковой" надписьюВидео

14:37

"Дно цивилизации": у Зеленского жестко ответили Ирану на поставку дронов РФВидео

14:12

Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине, а бурятам предложил убежищеВидео

14:00

Приехал подзаработать на пенсии: ВСУ ликвидировали мичмана-оккупанта, который "зарабатывал на войне"Видео

13:23

"Алковойска" Путина: мобилизованные на войну солдаты в РФ заснули пьяные под военкоматомВидео

13:23

Россиянам-"крымнашистам" в Казахстане не сдают квартиры: Гордон показал видео

13:04

Симоньян предлагает богатым россиянам покупать людей на войну

13:00

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

12:42

"Грабить награбленное - нерешенная проблема": Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться РоссияВидео

12:34

Путин намерен ввести военное положение в регионах РФ и закрыть границы для "призывников" – СМИВидео

12:25

Польза или вред: можно ли запивать таблетки чаем

12:24

"Была на мероприятии единственной женщиной": Камалия впервые рассказала о знакомстве с мужем-миллиардером

12:04

Актриса из РФ Макеева рассказала, как выступала на Донбассе и, как любит свою террористическую родину

11:55

Путин не разрешил своим генералам отступать из Херсона и беречь солдат - NYT

11:46

ВСУ ликвидировали оккупанта, который родился в Луцке и поехал убивать украинцевФотоВидео

11:39

Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид

Реклама
11:33

Инсценировали смертную казнь: освобожденные из плена России британцы рассказали о пыткахВидео

11:25

Когда Воздвижение Креста Господня 2022: традиции и запреты дня, сильная молитва

11:25

Дочь Елены Кравец попозировала топлесс

11:19

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2022: Близнецам – враги, Весам – важная встреча, Водолеям - соблазныВидео

11:02

В боях за Белогоровку агрессоры убили юного бойца-футболиста и его лучшего другаВидео

10:40

РФ ударами по дамбам на Харьковщине и под Кривым Рогом не сможет остановить ВСУ – разведка БританииВидео

10:22

Больше 75% "за": Белый дом уже получил данные, какие результаты "референдумов" "нарисует" РФВидео

09:46

Военное положение: эксперт спрогнозировал, когда мужчинам разрешат выезжать за границу

09:31

Оккупанты устроили "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожчине: повестки получают лица с паспортами РФВидео

09:01

Разверзнутся хляби небесные: Украину зальют мощные дождиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять