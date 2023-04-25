УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывшая жена Меладзе накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен

Анна Подгорная
25 апреля 2023, 03:50
23
Ирина Меладзе и по сей день убеждена, что мужа у нее увели на веревочке исключительно из корысти.
Ирина Меладзе, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева
Ирина Меладзе обвинила Альбину Джанабаеву в корысти / instagram.com/irinameladze_, instagram.com/albinadzhanabaeva

Ирина Меладзе, первая жена певца Валерия Меладзе, не состоит с ним в официальном браке почти десять лет - в 2012 они перестали жить вместе, а в 2014 году пара развелась. У причины их разрыва есть имя - Альбина Джанабаева, певица и бывшая участница группы ВИА Гра.

С 2004 по 2014 годы Меладзе жил на две семьи, ведь его с Джанабаевой сыну на момент официального заключения брака (2014 год) уже исполнилось именно десять лет. После скандального развода, Ирина дала ряд интервью, в которых нелестно отзывалась про новую избранницу супруга, однако в подробности никогда не вдавалась.

До нынешнего времени. В интервью для росСМИ первая жена Валерия Меладзе рассказала, что чувствовала себя преданной из-за измен мужа. "Я десять лет молчала. Я не могла принять, как вообще такая степень обмана со стороны человека, который, как мне казалось, не только мой любимый муж, но и друг. Наверное, это степень предательства, которая раскрылась в одночасье. Это меня просто срубило", - пожаловалась она.

видео дня

Ирина рассказала, что, будучи в браке с Меладзе, она пыталась убедить его в корыстности намерений Джанабаевой, а также искала разговора с соперницей, которая на очную ставку не согласилась.

Впрочем, даже спустя десять лет после развода экс-супруга Меладзе убеждена, что любовью в новых отношениях мужа и не пахнет. "Для чего он ей понадобился? Ну, конечно, понятно, для чего! Все время возникает вопрос: если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое было бы? Ни да, ни нет... Ничего конкретного от него не могла добиться. "Я поживу один". Ну, поживи один", - эмоционально высказалась Ирина Меладзе.

Смотрите репортаж о том, как Валерий Меладзе попал в очередной скандал из-за своих "плавающих" убеждений относительно войны в Украине:

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роле в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

Другие новости:

шоу-бизнес Валерий Меладзе Альбина Джанабаева Ирина Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - Золотарев

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - Золотарев

03:20 Украина
Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый дом

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый дом

21:39 Мир
Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе Бахмута

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе Бахмута

21:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:50

Бывшая жена Меладзе накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен

03:20

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - ЗолотаревВидео

03:20

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

02:40

Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

02:02

Почему в СССР четверг был рыбным днём, а сейчас такого нет

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:36

В боях за Украину погиб 33-летний доброволец Александр Кравчук

00:51

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

00:33

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

00:29

"РФ готовит запас ракет": эксперт рассказал, куда могут ударить оккупантыВидео

Реклама
00:10

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

24 апреля, понедельник
23:45

"Был патриотом своей страны": в тяжелых боях за Украину погиб стрелок-снайпер из СеверодонецкаВидео

23:28

"Хочется, чтобы был здесь": Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина

23:19

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

23:16

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезлоВидео

23:02

Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои бессмысленные наступательные операцииВидео

22:30

"Живее всех живых": друг Винника рассказал, что сейчас происходит с певцомВидео

22:23

Евгений Клопотенко признался, какое блюдо не умеет готовитьВидео

22:21

"Друзья из Гондураса могут сильно обидеться": Песков опозорил Путина из-за праздника на 9 маяВидео

21:40

Андрей Данилко дал критическую оценку песне, с которой дуэт Tvorchi едет на Евровидение-2023Видео

21:39

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый домВидео

Реклама
21:37

Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотраВидео

21:09

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе БахмутаВидео

20:49

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодиныВидео

20:05

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизитьВидео

19:57

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению КрымаВидео

19:35

Андрей Золотарев. Когда Украину примут в НАТО?Видеоблоги

19:26

Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержалиВидео

19:20

Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туремнение

19:16

Украинцам могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет правоВидео

18:39

"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктатореВидео

18:25

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новостиВидео

18:07

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

18:01

Олег Псюк из Kalush Orchestra откровенно ответил на "наезд" Иво Бобула из-за звездностиВидео

17:50

Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условияхВидео

17:50

"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диетеВидео

17:16

10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

16:36

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

16:31

Для украинцев готовят новые проверки: кто может остаться без пенсииВидео

16:16

Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

16:12

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"Видео

Реклама
16:05

В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

15:52

В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение экспертаВидео

15:43

"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

15:34

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

15:29

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:08

Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

15:00

Политолог пояснил, что должно случиться для ускоренного вступления Украины в НАТОВидео

15:00

Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

14:34

"Боже мой, он шевелится": подростка признали мертвым, но он начал дышать у мамы на руках

14:23

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять