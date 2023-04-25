Бывшая жена Меладзе накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен

Ирина Меладзе и по сей день убеждена, что мужа у нее увели на веревочке исключительно из корысти.

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Ирина Меладзе обвинила Альбину Джанабаеву в корысти / instagram.com/irinameladze_, instagram.com/albinadzhanabaeva

Ирина Меладзе, первая жена певца Валерия Меладзе, не состоит с ним в официальном браке почти десять лет - в 2012 они перестали жить вместе, а в 2014 году пара развелась. У причины их разрыва есть имя - Альбина Джанабаева, певица и бывшая участница группы ВИА Гра.

С 2004 по 2014 годы Меладзе жил на две семьи, ведь его с Джанабаевой сыну на момент официального заключения брака (2014 год) уже исполнилось именно десять лет. После скандального развода, Ирина дала ряд интервью, в которых нелестно отзывалась про новую избранницу супруга, однако в подробности никогда не вдавалась.

До нынешнего времени. В интервью для росСМИ первая жена Валерия Меладзе рассказала, что чувствовала себя преданной из-за измен мужа. "Я десять лет молчала. Я не могла принять, как вообще такая степень обмана со стороны человека, который, как мне казалось, не только мой любимый муж, но и друг. Наверное, это степень предательства, которая раскрылась в одночасье. Это меня просто срубило", - пожаловалась она.

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Ирина рассказала, что, будучи в браке с Меладзе, она пыталась убедить его в корыстности намерений Джанабаевой, а также искала разговора с соперницей, которая на очную ставку не согласилась.

Впрочем, даже спустя десять лет после развода экс-супруга Меладзе убеждена, что любовью в новых отношениях мужа и не пахнет. "Для чего он ей понадобился? Ну, конечно, понятно, для чего! Все время возникает вопрос: если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое было бы? Ни да, ни нет... Ничего конкретного от него не могла добиться. "Я поживу один". Ну, поживи один", - эмоционально высказалась Ирина Меладзе.

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