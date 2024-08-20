Жена путиниста Петросяна устроила публичную расправу над фанаткой - что случилось

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в диком восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова назвала свою фанатку невежей и показала ее фото.
Все дело в том, что под одной из фотографий Брухуновой в соцсетях подписчица написала комментарий: "Какой же колхоз". Жена путиниста так и не научилась адекватно воспринимать критику и решила публично унизить девушку, отметив ее "не колхозный жилет".
видео дня
"Уважаемая Татьяна. Ничего дурного в слове "колхоз" я не вижу, а вот Вам сочувствую, быть фамильярной невежей — это проблема. Но Вы, очевидно, не в курсе", — написала Брухунова.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Отметим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
Вас может заинтересовать:
- "В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости
- Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость
- "Мы и так уже запуганы": путинистка Валерия появилась с украинской символикой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред