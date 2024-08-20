Жена путиниста Петросяна устроила публичную расправу над фанаткой - что случилось

Татьяна Брухунова в который раз влезла в конфликт с подписчицей.

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Татьяна Брухунова обозвала подписчицу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в диком восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова назвала свою фанатку невежей и показала ее фото.

Все дело в том, что под одной из фотографий Брухуновой в соцсетях подписчица написала комментарий: "Какой же колхоз". Жена путиниста так и не научилась адекватно воспринимать критику и решила публично унизить девушку, отметив ее "не колхозный жилет".

"Уважаемая Татьяна. Ничего дурного в слове "колхоз" я не вижу, а вот Вам сочувствую, быть фамильярной невежей — это проблема. Но Вы, очевидно, не в курсе", — написала Брухунова.

Татьяна Брухунова ответила обидчице / фото: скрин instagram.com/bruhunova/

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Отметим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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