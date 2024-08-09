Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

Татьяна Брухунова ответила хейтерам после признания о том, что долгое время была любовницей.

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Татьяна Брухунова ответила обидчикам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в диком восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова призналась, как была любовницей. Она жила с Петросяном в то время, когда он был еще женат на Елене Степаненко. После этого в сети ее прокляли до седьмого колена.

На своей странице в Instagram жена путиниста призналась, что не поняла, из-за чего на нее обрушился хейт.

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"Вспомнила, что такое хейт, благодаря "добрым" в кавычках комментаторам, которые сегодня обрушились на меня. Честно говоря, совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения. Сочи, море, лето, все прекрасно", — сказала Брухунова.

Татьяна Брухунова не поняла причину критики в ее сторону / фото: скрин instagram.com/bruhunova/

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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