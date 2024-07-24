Престарелый путинист Петросян лихо прошелся по своей бывшей жене

Он прокомментировал судебное разбирательство, которое связано с разделением наследства.

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Престарелый комик не может забыть о своей бывшей / Коллаж Главред, фото КП

Российский юморист Евгений Петросян, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, высказался по поводу своей бывшей жены Елены Степаненко.

Как пишет пропагандистское издание КП, он прокомментировал судебное разбирательство, которое связано с разделением наследства. В частности, он назвал свою бывшую жену "ведьмой натуральной".

Вся ситуация случилась из-за наследства, которое Елене Степаненко оставила ее подруга, которая скончалась от рака в 2022 году.

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Перед своей смертью дизайнер интерьеров и весьма состоятельная женщина Наталья Магола решила отписать часть богатств юмористке.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Это две элитные квартиры в Сочи и место на подземной парковке. А еще она завещала Елене Степаненко свою коллекцию антиквариата, которая находится в одной из квартир. Все наследство исчисляется десятками миллионов рублей и оспаривается в суде.

"Мать и сестра Натальи категорически не согласны с тем, что нажитое ее талантами досталось совершенно чужим людям. Они возмущены, что Елена Степаненко пропустила даже похороны Натальи и ни разу не поинтересовалась о здоровье ее 80-летней матери, но борется за наследство, как за свое", - пишут пропагандисты.

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Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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