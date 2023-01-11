"На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне

В сети недовольны внешностью Татьяны Брухановой, на которой женился Евгений Петросян.

Молодую жену Петросяна заплевали россияне / 24СМИ

Молодую жену престарелого путиниста-юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову высмеяли россияне.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором позировала в вязаной шапке и оранжевом шарфе.

Такой образ избранницы Петросяна понравился далеко не всем. Некоторые пользователи сети даже удивились, что именно на Брухунова заменила Степаненко в жизни юмориста.

Татьяна Брухунова / соцсети

"Как это чувырло с лицом масленичного блина уже притомило, лучше бы семейный долг исполняла, только Армяныча нужно предупредить, не молодой уже", "На райкина похожа", "Ну почему так воротит от нее", "Вот надоела эта барышня со своими нарядами прошлого века! На кого променял Петросян Елену, непонятно", "Она проходит кастинг на роль Чебурашки?", - писали под фото Брухуновой.

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Также Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

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