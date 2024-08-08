Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

Татьяна Брухунова рассказала про отношения с комиком.

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Татьяна Брухунова, Евгений Петросян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодуха престарелого юмориста Евгения Петросяна рассказала, что оказывается начала встречаться со своим пожилым возлюбленным еще когда тот был женат.

Как пишут пропагандистские СМИ, Татьяна Брухунова рассказала про отношения с комиком. Женщина заявила, что живет с артистом не 6 лет, как все думали, а 12.

Пользуясь моментом, избранница Петросяна ответила — действительно ли любит юмориста. "Ну, какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности…без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение", — поделилась Татьяна в беседе с Ксенией Князевой на YouTube.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Кстати, от первого брака у сатирика есть дочь Викторина. Сейчас ей 56 лет.

"Когда она родилась, ему было 19 лет. В тот момент мой будущий супруг был в суперактивной фазе построения карьеры. И по-настоящему оценить масштаб, что ты привел в жизнь нового человека, не мог", — рассуждает 35-летняя Брухунова.

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