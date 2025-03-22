Жена беглеца Влада Ямы показала встречу с Дмитрием Комаровым

Лилиана Яма показала, как ее сын Леон и Влад Яма встретились с Дмитрием Комаровым.

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Яма показала встречу с Комаровым / Коллаж Главред, фото Instagram/komarovmir, vladyama_official

Кратко:

Когда встретился Комаров и Яма

Что они делали

Жена украинского хореографа Влада Ямы, который сбежал из Украины жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, показала встречу с популярным украинским телеведущим Дмитрием Комаровым.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовала видео, как ее сын, который фанатеет от программы "Мир наизнанку", познакомился с ведущим. Правда случилось это еще до полномасштабного вторжения террористической России в Украину, в июле 2021 года.

видео дня

Дмитрий Комаров встретился с Ямой в 2021 году / Фото Instagram/ liliya_yama

Тогда Дмитрий Комаров путешествовал по дальним странам, а Влад Яма с семьей жили в Киеве. Только вот теперь все изменилось: Дмитрий Комаров ездит по горячим точкам и снимает фильмы про изуродованные россиянами российские города, помогает военным.

Дмитрий Комаров встретился с Ямой в 2021 году / Фото Instagram/ liliya_yama

А Влад Яма сидит с семьей в Майами и не собирается возвращаться в Украину.

Влад и Лилия Яма живут в США / Фото Instagram/vladyama_official

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Влад Яма / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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